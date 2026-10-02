Siirtli boksör Hiranur Yıldız, üst üste şampiyonluk sonrası milli takıma seçildi

Üst Minikler Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda üst üste şampiyonluk elde eden 12 yaşındaki Siirtli boksör Hiranur Yıldız, milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

2013 doğumlu Hiranur Yıldız, boksa ağabeyi ve ablalarından ilham alarak başladığını belirterek, elde ettiği başarıların ardından hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirlediğini söyledi. Türkiye şampiyonasında üst üste iki kez derece elde ederek şampiyon olan Yıldız, milli takıma girme hakkı kazandı.

Avrupa'da Siirt'i ve Türkiye'yi temsil edecek olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Yıldız, "Avrupa'da ülkemi temsil edeceğime dair söz vermiştim ve sözümü tuttum. Bu sene Üst Minikler Kadınlar Türkiye Şampiyonu oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Avrupa'da Siirt'imi ve ülkemi temsil edeceğim. Türk bayrağını dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım. Allah'ın izniyle Avrupa şampiyonu da olacağız" dedi.

Boksa ağabeyi ve ablalarından ilham alarak başladığını anlatan Yıldız, "Boks benim için zamanla bir alışkanlık haline geldi. Çabalayarak, emek vererek ve hiçbir zaman pes etmeyerek iki şampiyonluğumu da elde ettim. Beni destekleyen aileme, antrenörüme, anneme ve babama teşekkür ediyorum. Onların desteği ve motivasyonuyla bugünlere geldim" diye konuştu.

Hiranur Yıldız'ın annesi Emine Yıldız ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, her zaman yanında olduklarını söyledi.

Dört çocuğunun da boksla ilgilendiğini belirten anne Emine Yıldız, "Üç kızım ve bir oğlum var, dördü de boksör. Hiranur da ablalarından ve abisinden ilham alarak bu yola başladı. Ben ve eşim her zaman arkasındayız. Onu desteklemeye devam edeceğiz. Kız çocuklarının hem sporda hem de eğitimde güzel yerlere gelmesini istiyoruz. Kızımla gurur duyuyorum. Avrupa'da Siirt'i temsil ederek derece getireceğine ve bizi gururlandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hiranur Yıldız'ın önümüzdeki süreçte milli takım kampına katılarak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.