- Siirtli öğrenciler, Wushu Kung-Fu Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor
SİİRT - Siirt'te Wushu Kung-Fu sporcuları, yapılacak olan Wushu Kung-Fu Balkan Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.
Yalova'da 16- 28 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Şampiyonası'ndan 9 madalya ile dönmeyi başaran Siirtli sporcular, Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Türkiye Wushu Federasyonu Siirt İl Temsilci Edip Dalkılıç, 16-28 Şubat tarihinde Yalova'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 1 Türkiye şampiyonu, 3 Türkiye ikinciliği, 5 tane de Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerini söyledi. Türkiye şampiyonasına çok emek vererek geldiklerini belirten Dalkılıç, "Sporcularım da çok güzel bir emek verdi ve emeğimizin karşılığını fazlasıyla aldık. Şimdiki hedefimiz Balkan Şampiyonası, Balkan Şampiyonası'ndan sonraki hedefimiz de Avrupa şampiyonası olacak" dedi.
Türkiye şampiyonasında minkler yaş kategorisinde ikinci olan 12 yaşındaki Umut Dalkılıç, kung-fu yaptığını ve en sevdiği spor dalı olduğunu belirterek, "Türkiye şampiyonasına gittim, ikinci oldum. Uluslararası müsabakalara hazırlanıyorum" diye konuştu.
Sporu çok sevdiğini ve özellikle bir kız olarak içinden gelerek yaptığını dile getiren 15 yaşındaki Eylem Akman ise, "Türkiye'de birinci oldum. Türkiye'den sonra Balkan şampiyonası var. Balkandan sonra Avrupa şampiyonası var. Onun için hazırlanıyorum. Bu tür sporlar toplum içerisinde çok fazla ön yargıyla karşılanıyor. Kız olarak bu sporu kendi çabalarımla ve kendi içimden gelerek yapıyorum. Bu sporu seviyorum. Yaptığımdan da çok memnunum" ifadelerinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Siirtli öğrenciler, Wushu Kung-Fu Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda İspanya, Brezilya'yı 5-2 yenerek şampiyon oldu. Almanya ise Büyük Britanya'yı 4-3 yenerek bronz madalya kazandı. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 6-0 yenilerek 8. sırada yer aldı. Erkeklerde ise Türkiye, Cezayir'e 8-5 kaybederek oyunları 8. sırada tamamladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Gittiği her mahallede gençlerin sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Tosun, vatandaşların dertlerini dinlemeye, Bodrum için hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu örnek davranış, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından takdir edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?