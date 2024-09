Silahlı saldırıyı sordular! Jose Mourinho\'dan çok konuşulacak Serhat Akın sözleri

Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 2-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırı sorulan Mourinho, konuyla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

"ZOR BİR MAÇ OLDU"

Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;

"Her maç aynı soru soruluyor. Ne zaman zirvede olacaksınız, gelişiminiz nasıl falan diye. Ben buna cevap veremem. Çok çalışmamız gerekiyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor. Zor bir maç oldu bizim için. Alex iyi bir takım hazırlamış, sert bir rakipti. Zorluk yaşamayanlar VAR hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler. Stadyum çok sıcaktı. Hava akışı yok gibiydi. Derbiden sonra oynadığımız 2 maçı kazandık. Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Bu arada da kızımın düğünü olacak.

SZYMANSKI SÖZLERİ

"Szymanski şöyle bir oyuncu; harika oynamadığından bile takıma yaptığı katkı çok önemli. Baskıdaki şiddetimizi sağlayan, bunu 90 dakika yapabilen bir oyuncu. Savunma arkasına koşular atan bir oyuncu. Bizim için her zaman çok önemli. Her maç, her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir ama bizim için çok önemli biri.

"BEN HER MAÇI KAZANMAK İSTERİM"

Herhangi bir baskı yok başka biri tarafından üstüme konan. Ben kendi kendime baskı kuruyorum. Ben her maçı kazanmak isterim, bu mümkün değil biliyorum. İçeride deplasmanda fark etmez, her maçı kazanmak isterim. Bir önceki maçta puan kaybettiğimiz için bu maçta puan kaybetsek tabela değişebilirdi. USG maçından sonra kazanmamız gerekiyordu, kazandık.

"GELİŞMEMİZ GEREKİYOR"

Milli arada hiçbir şey yapamayacağız. Çalışmaları sürdürecek oyuncu kalmıyor, oyuncular milli takıma gidiyor. Elimizde 6-7 tane oyuncu oluyor ve milli takımı bıraktığı için Tadic oluyor. Takımı geliştirmek adına o dönemde yapabilecek bir şeyimiz yok. Milli aradan 3 gün sonra maçımız var, Avrupa maçı var. Milli aralar bizim için negatif. Milli haftayla birleşen bay haftası var. Bu da 1 hafta daha boşluk demek. Bu hoşuma gitmiyor. Çalışmamız, gelişmemiz gereken çok şey var.

"ÇALIŞMAM GEREKENLER VAR"

Oyuncularla çalışmam gereken şeyler var, şu an konseptimi yapamıyorlar. Futbol basit bir oyun. Kostic'in yaptığı gibi. Dünyadaki üst seviyedeki oyuncular topa 1-2 dokunuş yapar. Bazı oyuncular pozisyonel olarak doğru işler yapar. Devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarıda daha iyiydik. İki kenarda oyuncuları topla buluşturabildik. Merkezdeki iki oyuncu oynayabildi ve ikinci yarı çok daha iyi bir oyun oynayabildik.

"İYİ VAR HAKEMİ İSTİYORUM"

İyi VAR hakemi istiyorum. Türk yabancı fark etmez. Orta hakeme doğru kararları iletmeli. Dzeko'nun golünde ofsayt yoktu. Ben de taktik kameradan olan açıyı kameranın önüne koydum. Biz tam sahayı, geniş açıyı gördük. Tek kelime etmedim, hakem üzerine baskı kurmadım. Hakemin çok sayıda soru işareti oluşturacak kararı var 1. dakikada. Dzeko'ya yapılan penaltı. Tadic'e atılan dirsek nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı, Dzeko'nun attığı gol. Sakince tepkimi gösterdim. O da sarı kart göstermeyi tercih etti.

ALEX DE SOUZA'YA ÖVGÜ

Güzel bir atmosfer vardı. Zemin harika değildi. Alex takımını iyi hazırlamış. Stratejik olarak güçlü ve iyiydi. Geleceği olan bir teknik adam. İnşallah bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur.

"GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDEN YOK?"

İngiltere'deki insanlar bu maçı izlediyse garip gelmiştir. Gol çizgisi teknolojisi neden yoktu diye şaşırmışlardır. Burada ilk dakikada oldu. Er ya da geç Türk futbolunda buna ihtiyaç var. Mümkün olduğu kadar çabuk gelmeli ki Türk futbolu 1 adım daha yukarı çıksın. Avrupa'da neredeyse her ülkede olan bir teknoloji.

SERHAT AKIN'A DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI

Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilgim yok. Umarım kendisi iyidir. Demek ki atışı yapan iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim. Demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu.

"YORGUN DEĞİLİM"

Çok yorgun görünüyorsunuz. Bunun bir nedeni var mı?

Jose Mourinho: "Bilmiyorum. Bu sizin fikriniz. Yorgun değilim. Dün uyuyamadım, otelin etrafında parti vardı, yüksek sesli müzik, lazerler, gece 2'ye kadar sürdü. Oynamış olduğumuz 90 dakikada ben koşmuyorum belki ama ben de o maçı oynuyorum. Maç sonunda teknik direktörlerin yorgun görünmesi normaldir."