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Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2 - Son Dakika

Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2

05.12.2021 15:56
Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2

STAT: Atatürk ŞehirHAKEMLER: Enes Kanpara x, Yunus Doğan x, Bedirhan Soydemir x VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ x, İlyas Ekiz xx (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk.

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Enes Kanpara x, Yunus Doğan x, Bedirhan Soydemir x

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ x, İlyas Ekiz xx (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 46 x), Barış Gök xx, Mete Yıldız xx, İsmet Kavuştu x, Oktay Aydın x, Furkan Polat xxx (Mehmet Şirin Soydan dk. 81 x), Fatih Somuncu x (Selim Kayacı dk. 59 x), Kubilay Akyüz x (Baran Basut dk. 81 x), Emrah Tacir x (Sedat Komi dk. 59 x), Hamza Küçükköylü xxxANKARASPOR: Metin Erol x, Gökhan Kurumuş xx, Recep Yemişci xxx, Kadir Yazıcı xx, Alaettin Batuhan Tur x, Oğuzhan Efe Yılmaz xx (Barış Zeren dk. 65 x), Furkan Çil x (Semih Üstün dk. 87 x), Erdal Öztürk x (Sedat Cengiz dk. 65 x), Şahin Fıstıkcı x, Erdem Çetinkaya x (Mert Sinan Pekesen dk. 77 x), Murat Yılmaz xxxSARI KARTLAR: Erdem Çetinkaya (dk. 65), Furkan Çil (dk. 67), Recep Yemişçi (dk. 79-90+4) (Ankaraspor), Oktay Aydın (dk. 90), Mete Yıldız (dk. 90+3), Mehmet Şirin Soydan (dk. 90+4), İsmet Kavuştu (dk. 90+4) (Vanspor FK)KIRMIZI KART: Recep Yemişçi (90+4) (Ankaraspor)GOLLER:  Hamza Küçükkaya (dk. 9), Furkan Polat (dk. 60) (Vanspor FK), Recep Yemişçi (dk.38), Murat Yılmaz (dk. 72) (Ankaraspor)TFF 2. Lig Kırmzı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor FK, ligin 16'ıncı haftasında evinde Ankaraspor'u konuk etti. Konuk takıma karşı maçın ilk dakikalarında daha üstün bir futbol sergileyen Silahtaroğlu Vanspor FK, biinci yarının 9'uncu dakikasında Hamza Küçükkaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında rakip takım, gol arayışına girdi. Maçın 38. dakikasında Furkan Polat, takımına Ankaraspor'a 1-1'lik beraberliği sağlayan golü attı. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda her iki takım gol atmak için yoğun bir mücadele sergiledi. Van Spor FK., 60. dakikada Firkan Polat'ın gölüyle 2-1 öne geçti. Konuk takım Ankaspor ise maçın 72. dakikasında Murat Yılmaz'ın attığı golle beraberliği sağladı. Maç, 2-2 berabere bitti.

- Van
Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2
Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2
Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2
Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2
Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2

Ankaraspor, Futbol, Aydın, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Silahtaroğlu Van Spor FK - Ankaraspor: 2-2 - Son Dakika Spor


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