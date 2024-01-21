Şile\'de off-road tutkunları zorlu parkurlarda eğitim aldı

Şile'de, bir araya gelen off-road tutkunları zorlu parkurlarda eğitim aldı.

Aralarında milli off-road sporcularının da bulunduğu grup, Sortullu köyü mevkisinde kamp kurdu.

Eğitmenler, 47 kilometrelik parkurda geleceğin off-road sporcularına co-pilotluk eğitimi verdi.

Co-pilot adayları, yol notlarını takip ederek pilotların parkurda başarıyla ilerleyebilmesi için yönlendirme yaptı. Yağmurun başlamasıyla arazideki çamur, katılımcılara zor anlar yaşattı.

Etkinlik koordinatörü Hakan İsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 senedir off-road sporu ile ilgilendiğini söyledi.

Yılın ilk etkinliğini düzenlediklerini kaydeden İsen, "Buradaki herkes lisanslı sürücü, milli sporcu olan var içimizde. Kendi arkadaş grubumuzun içinde bu konsepti biraz daha geliştirmek istedik. Burada arkadaşlar, kaya geçişi, dik iniş, dik çıkış, araç vinçleme gibi değişik off-road tekniklerini deneyimlediler." dedi.

Co-pilotluk eğitimi alan Sevde Kurt (21), eğlenceli ve zevkli bir parkur tamamladıklarını kaydederek, "Bir yıldır off-road ile ilgileniyorum. Bugünkü eğitimde rota okuma, yön bulma ve koordinat belirleme eğitimlerini gördük." ifadesini kullandı.

Milli off-road sürücüsü Sertaç Tatar ise Şile'de katılımcılar için zorlu bir parkur tasarladıklarını belirterek, "Oluşturduğumuz yol notlarıyla ilerlediğimiz bir parkurdayız. Bu parkurda katılımcılar, kaya tırmanışları, çamur geçişleri gibi zorlu etaplardan geçti. Bu etkinlik, katılımcılara zorluklarla baş edebilme kabiliyeti, kişinin doğada yön bulma yeteneğini geliştirmesini içeriyor. Tüm off-road'cular aynı zamanda birer arama-kurtarma gönüllüsüdür. Tam donanımlı araçlarımızla ihtiyaç halinde ulaşılması güç olan bölgelere ulaşarak kamu yararına gönüllü çalışmalarda da bulunuyoruz. Arkadaşlarımız bu tip etkinliklerde kendilerini geliştirerek ihtiyaç halinde arama-kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alıyor." açıklamasında bulundu.