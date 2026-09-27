Silopi\'de Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor\'u 3-1 yenerek 6 puana ulaştı

Silopi'de Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yenerek 6 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Şehir Stadyumu'nda oynanan TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 2. hafta maçında Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Şırnak ekibi, bu sonuçla ligdeki puanını 6'ya çıkardı.
TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu 2. haftasında Şırnak Kadın Spor Kulübü, Gazikentspor'u 3-1 yendi
Silopi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Şırnak Kadın Spor Kulübü, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçı, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı tribünden izledi.
Bu sonuçla Şırnak Kadın Futbol Kulübü ligdeki puanını 6'ya yükseltti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?