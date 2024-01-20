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Siltaş Yapı Pendikspor, Beşiktaş'ı 4-0 yenerek hak ettiği galibiyeti aldı - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Beşiktaş'ı 4-0 yenerek hak ettiği galibiyeti aldı

Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yenerek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti. Vieira, oyuncularının oyun planına sadık kaldığını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, yeni transferler Umut Nayir ve Mame Thiam'ın performansından memnun olduğunu ve takımın daha da güçleneceğini belirtti.

Siltaş Yapı Pendikspor, Beşiktaş\'ı 4-0 yenerek hak ettiği galibiyeti aldı
20.01.2024 - 22:17,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 yenen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. 4-0 gibi bir skorla güzel galibiyet oldu. Oyun planımızı da sadık kaldık. Bu da skora yansıdı. Önemli bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Umut Nayir ile Mame Thiam'ın performansıyla ilgili konuşan Vieira, "Umut bize bugün çok katkı verdi. Thiam da yardımcı oldu. Doğru noktalara transfer yapmamız gerekiyordu. İkisi geldi. Transferlerimiz devam edecek. Böylece daha güçlü bir takım olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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