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Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bahadır Öztürk'ün attığı golle Bitexen Antalyaspor öne geçti.

Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi
09.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:18
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Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Buksa

Gol: Dk. 19 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 8 Bünyamin Balcı (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Midtsjö'nün attığı uzun pas sonrası topla buluşan Sequeira, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı kurtardı.

16. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Sequeira, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı direk dibinden çeldi.

19. dakikada Bitexen Antalyaspor golü buldu. Safuri'nin sol taraftan kullandığı korner sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa kafa vuran Bahadır Öztürk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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