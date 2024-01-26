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Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Pendikspor, ligdeki son maçlarda iyi bir performans sergileyerek galibiyetler almıştır. Konuk takımda Endri Çekiçi ve Ahmed Hassan forma giyemeyecekken, Welinton ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunmaktadır.

Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
26.01.2024 - 09:23,
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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geride kalan 22 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 6 maçında yalnızca sahasında Antalyaspor'a kaybeden Pendikspor, son 2 mücadelede ise Beşiktaş'ı 4-0, Kasımpaşa'yı da 3-2 mağlup etti.

Konuk takımda sarı kart cezalısı Endri Çekiçi ile Mısır Milli Takımı'nda olan Ahmed Hassan, forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Welinton ve Fredrik Midtsjö, Corendon Alanyaspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA
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