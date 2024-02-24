Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Spor

Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak

Siltaş Yapı Pendikspor, EMS Yapı Sivasspor\'a konuk olacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Müsabaka BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak. Pendikspor, bu sezon ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Sivasspor ise son dört lig maçında ikişer beraberlik ve galibiyet alarak 34 puanla 8. sırada bulunuyor.

24.02.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Bu sezon ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Pendikspor, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.

Son dört lig maçında ikişer beraberlik ve galibiyet alan Sivasspor ise 34 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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