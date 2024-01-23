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Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör Ivo Vieira, maç sonrası yaptığı açıklamada yeni transferlerin takıma yardımcı olduğunu belirtti ve daha fazla transfer yaparak takımın güçleneceğini ve ligde kalacağını söyledi.

Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa\'yı mağlup etti
23.01.2024 - 23:16,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, yeni transferlerin takıma yardımcı olduğunu söyledi.

Vieira, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Portekizli teknik direktör, "İki kez geriye düştüğümüz maçta beraberliği yakaladık. Oyuncularım, mücadeleyi bırakmadı sonuna kadar savaştı. Böylece golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri değerlendiren Vieira, "İki tane yeni transfer yaptık. Bu arkadaşlar bize yardımcı olmak için geldiler. Bunu da şu an yapıyorlar. 2-3 transfer yaparsak daha güçlü olacağız ve ligde kalacak bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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