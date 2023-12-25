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Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 14. dakikada MKE Ankaragücü'nün attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. 18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi
25.12.2023 - 20:59,  Güncelleme: 21:01
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Stat: Pendik

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Oscar Romero, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Ahmed Hassan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Sowe

Gol: Dk. 18 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 42 Cephas (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada MKE Ankaragücü'nün attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Morutan'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Alpaslan Öztürk'ten seken top, Sowe'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza yayının solundan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluşturdu: 0-1

36. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Mujakic, Ahmed Hassan'ın baskısı üzerine kaleci Bahadır Han Güngördü'ye geri pas verdi. Bahadır Han'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Oscar Romero'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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