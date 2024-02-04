 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Pendikspor puanını 26'ya çıkardı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Adana Demirspor ise 7. yenilgisini yaşayarak 31 puanda kaldı.

04.02.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Midtsjö (Dk. 77 Kappel), Diaby (Dk. 62 Welinton), Thiam (Dk. 87 Murat Akça), Umut Nayir (Dk. 77 Çekiçi)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Michut, Alioui (Dk. 67 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Yusuf Barasi (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Aimbetov (Dk. 67 Nani)

Goller: Dk. 11 Diaby, Dk. 22 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 90+10 Nani (Yukatel Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Rassoul, Dk. 90+1 Umut Nayir (Yedek kulübesi) (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 71 Michut (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 6. kez kazanan Pendikspor, puanını 26'ya çıkardı. Kırmızı-beyazlı takım, son 5 müsabakada sahadan üçüncü kez galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Bu sezon Süper Lig'de 7. yenilgisini yaşayan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı. Yedi maçtır kazanamayan Adana ekibi, galibiyet özlemine bu karşılaşmada da son veremedi.

72. dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, orta sahada Tayfun Aydoğan'a yaptığı faulün ardından Halil Akbunar'a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

86. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı taç atışında topu kontrol eden Kappel'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

90. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden İsmail Çokçalış'ın içeri çevirdiği topu kontrol eden 15 yaşındaki Ozan Demirbağ'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

90+10. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dış sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Nani'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1.

Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Pendikspor, Adana, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:11:27. #1.11#
SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement