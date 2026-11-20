Kütahya'nın Simav ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi ve dart turnuvasında öğretmenler hem yarıştı, hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla öğretmenlere yönelik masa tenisi ve dart turnuvası düzenlendi. Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada katılımcılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken dostluk ve dayanışma içerisinde keyifli vakit geçirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinlikte dostluk ve dayanışmanın ön planda tutulduğu belirtilerek dereceye giren öğretmenler tebrik edildi, turnuvaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür edildi.