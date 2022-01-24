Simona Halep Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, dördüncü turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Tek kadınlarda, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 2018 Avustralya Açık finalisti 14 numaralı seribaşı Halep, dördüncü turda dünya 61 numarası Fransız Alize Cornet ile karşılaştı.

Cornet, 2 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından Rumen rakibini 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

27 numaralı seribaşı ABD'li Danielle Collins ise 19 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1 yenerek çeyrek finalde Cornet'in rakibi oldu.

Erkeklerde favoriler kazandı

Tek erkekler dördüncü turunda, turnuvanın favorilerinden dünya 2 numarası Daniil Medvedev, ABD'li Maxime Cressy karşısında zorlanmasına rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

Rus tenisçi, 3 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li rakibini 6-2, 7-6, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

9 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ise Hırvat Marin Cilic'i 2-6, 7-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek çeyrek finalde Medvedev ile eşleşti.