Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulundan 327 genç yetenek mezun oldu - Son Dakika
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Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulundan 327 genç yetenek mezun oldu

18.08.2022 12:08
Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulundan 327 genç yetenek mezun oldu

Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulu 327 öğrencisini mezun ederek çalışmalarını tamamladı.

Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulu 327 öğrencisini mezun ederek çalışmalarını tamamladı. Mezun olan genç yetenekler başarı belgelerini Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın elinden aldı.

Bu yıl 20 Haziran'da başlayan Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulu 327 genç yeteneği mezun ederek sona erdi. Yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçiren minik sporculara, koordinasyon, teknik, taktikler önce teorik olarak anlatıldı. Ardından antrenman ve maçlarla gelişimlerine katkı sağlandı. Yetenekli olan sporcuların lisansları çıkartılarak Sincan Belediyespor altyapısına kazandırıldı. Genç sporculara katılımlarından dolayı tek tek başarı sertifikası verildi. Sertifika törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Ercan, Sincan Belediyespor'un göstermiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı yönetim ve teknik kadroyu tebrik ederek, "Sincan Belediyesi olarak kültür, sanat ve sporda gençlerimize katkı vermek adına elimizdeki imkanlarla en fazlasını yapma derdindeyiz, gayesindeyiz. 327 çocuğumuz bu imkandan faydalandı. Her yıl üstüne koyarak bu hizmeti geliştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu, coşkusu, sevinci her şeye değer. Evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, yeşil sahada daha nice başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sincan Belediyespor Yaz Futbol Okulundan 327 genç yetenek mezun oldu - Son Dakika

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