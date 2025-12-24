Sincan Belediyesi uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sincan Belediyesi uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı

Sincan Belediyesi uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı
24.12.2025 14:48  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası, birçok ülkeden katılımcıyla Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası olarak başarıyla tamamlandı. Turnuvanın amacı, oyunları geliştirmek ve ülkeler arası dostluğu pekiştirmek.

Sincan Belediyesi, Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu, Bestemşe ile Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği iş birliğinde düzenlenen Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası adlı Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası Sincan Kültür Evi'nde gerçekleşti.

Sincan Belediyesi, Uluslararası Turnuvaya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası final oyunlarıyla tamamlandı. Türkiye'de Mangala adıyla bilinen Dokuz Kumalak oyunu klasik ve blitz olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen turnuva birçok ülkeyi Sincan'da buluşturdu. Turnuvaya Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Bangladeş, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere farklı ülkelerden sporcular katıldı. Turnuva, Türk dünyasının geleneksel zeka oyunlarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da hedefleyen uluslararası bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası'nın temel amacı; Dokuz Kumalak oyununu yakın ve uzak ülkelerde geliştirmek, ülkeler arası dostluğu güçlendirmek, oyunu uluslararası alanda tanıtmak ve Asya'nın en başarılı sporcularını belirlemek olarak belirtildi.

Başkan Ercan: "Sincan, unutulmaz anlara sahne oldu"

Bu turnuvanın Sincan'daki sporseverlere unutulmaz anlar yaşattığını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Hamleler yapıldı, zihinler yarıştı. Belediyemiz, Sincan Kaymakamlığı ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası ve Asya Şampiyonası; Sincan'da unutulmaz anlara sahne oldu. Zekanın, emeğin ve iş birliğinin buluştuğu bu güzel organizasyonda bizimle olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Etkinlik, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sincan Belediyesi uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:48:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sincan Belediyesi uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.