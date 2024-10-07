Sindelhöyük Stadı\'nda zemin düzeltme çalışmaları başladı

Spor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'ni ziyaretinde gelen talepler üzerine mahallede bulunan Şehit Mücahit Sınırtepe Stadyumu'nun zemininin yenilenmesi talimatını verdi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekip ve iş makinelerinin katkılarıyla stadyum zemini değiştirilmeye başlandı. TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal da; yenilenmenin ardından yaklaşık 2 ay sonra Sindelhöyük Stadyumu'nda müsabaka oynatabileceklerini belirtti. Ayrıca, Develi Belediyesi'nin de bir personelini stadyumda görevlendireceği bildirildi.

Sindelhöyük'de bulunan iki spor kulübünün yöneticileri de çalışmaları yerinde inceleyerek, katkısı olan herkese teşekkür etti. - KAYSERİ