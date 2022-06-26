Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı! - Son Dakika
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Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!

26.06.2022 17:05

Gaziantep'te bir turnuva çerçevesinde gerçekleşen futbol karşılaşmasında çıkan tartışma sırasında yedek kulübesinden çıkan bir futbolcu hakeme yumruk attı. Yaşananların ardından maç tatil edilirken darp raporu alan hakem Eren Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde dün Karkamışspor ile Çiftlikspor arasında oynanan maçta çıkan tartışma esnasında bir futbolcu hakeme yumruk attı.

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HAKEM, FUTBOLCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğuzeli İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Çiftlikspor'un 90+2'de skoru 1-1'e getirmesiyle Karkamışsporlu futbolcularla hakem arasında tartışma başladı. Futbolcuların hakeme yönelik itirazları sürerken o sırada yedek kulübesinden çıkan Karkamışsporlu bir futbolcu orta hakem Eren Ulutaş'a yumruk attı. Hakeme yönelik çirkin saldırı amatör bir telefon kamerasına yansırken hakem Ulutaş, yumruklu saldırı üzerine maçı tatil etti. Hastaneye giderek darp raporu alan Ulutaş, futbolcudan şikayetçi oldu.

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