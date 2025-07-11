Sinner, Djokovic'i Geçti!

DÜNYA sıralamasının bir numarası Jannik Sinner, Novak Djokovic'i yenerek Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.
Wimbledon yarı finalinde, Novak Djokovic- Jannik Sinner karşılaşmasında; 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan taraf Sinner oldu.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz da finale yükselmişti.
Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz'ı karşı karşıya getirecek olan Wimbledon'da tek erkekler final maçı, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.
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