Sinner, Djokovic'i Geçti!

DÜNYA sıralamasının bir numarası Jannik Sinner, Novak Djokovic'i yenerek Wimbledon finalinde Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Wimbledon yarı finalinde, Novak Djokovic- Jannik Sinner karşılaşmasında; 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrılan taraf Sinner oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinin diğer maçında ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i; 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz da finale yükselmişti.

Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz'ı karşı karşıya getirecek olan Wimbledon'da tek erkekler final maçı, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.