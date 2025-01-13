Sinner ve Swiatek İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sinner ve Swiatek İkinci Tura Yükseldi

Avustralya Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek, ilk turlardaki rakiplerini yenerek ikinci tura geçti.

13.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde son şampiyon dünya 1 numarası Jannik Sinner, Şilili Nicolas Jarry'yi 7-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

ABD'li Alex Michelsen, turnuvanın 2023 finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas'ı (11 numaralı seribaşı) 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek günün sürprizine imza attı.

Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe (17), Fransız Arthur Rinderknech'i 3-2 (7-6, 6-3, 4-6, 6-7, 6-3), İspanyol Roberto Carballes Baena ise Şilili Alejandro Tabilo'yu (23) 3-1 (1-6, 6-2, 6-3, 7-6) mağlup etti.

Tek kadınlarda Swiatek zorlanmadı

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Çek Katerina Siniakova karşısında 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi.

ABD Açık'ın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), vatandaşı Sofia Kenin'i 6-3'lük setlerle, aynı ülkeden Jessica Pegula ise Avustralyalı Maya Joint'i 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0'lık skorla geçti.

Rus Diana Shnaider (12), İtalyan Elisabetta Cocciaretto'yu 7-6 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu (16) 6-3, 7-6 ve İtalyan Lucia Bronzetti, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (21) 6-2, 7-6 biten setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Kaynak: AA

Avustralya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinner ve Swiatek İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:52 Kuzey Kore’den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 08:00:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sinner ve Swiatek İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.