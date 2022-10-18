Sinop spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 Boyabat 1868: 0 - Son Dakika
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Sinop spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 Boyabat 1868: 0

18.10.2022 16:57
Sinop spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 Boyabat 1868: 0

Gelen Sinop haberlerine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boyabat 1868'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boyabat 1868'i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Bolasie'nin sağ çaprazdan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Hümmet'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada orta sahada topla buluşarak sol kanattan ilerleyen Bolasie'nin, ceza sahası içine sokularak çektiği şutta top ağlara gitti. 2-0

61. dakikada Van Den Hurk'dan seken topu alan Bolasie'ye kaleci tarafından yapılan müdehale sonucu hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Van Den Hurk, maçın skorunu belirleyen golü attu. 3-0

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Ozan Burak Akduman xx, Bedirhan Soydemir xx

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Seyfettin Anıl xx, Ercan xx (Habil dk. 90 '), Bolasie xxx (Muhammet Enes dk. 87 '), Grahovac xx, Mithat xx (Kerem dk. 46 xx), Papa xx, Emircan xx (Emirhan Yılmaz dk 87 '), Hurk xxx, Deniz xxx (Eren Aydın dk. 73 x), Berkay xx

Yedekler: Koray, Eren, Emirhan, Benhur, Kubilay

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Boyabat 1868: Mustafa x, Gökhan x, Ramazan x, Barış x, Mikail x, Cabbar x (Oğuzhan dk. 46 ' (Tolga dk. 50 x)), Burak x, Nurettin x, Enes x (Emre Akkaş dk. 90 ?), Ömer (Mehmet dk. 80 ?), Sinan x (İlkay dk. 80 ?)

Yedekler: Abdullah, Ufuk, Emre Gökçe, Yiğit, Mustafa Mert

Teknik Direktör: Kayhan Akbay

Sarı kartlar: Eren Emre Aydın (Çaykur Rizespor) - RİZE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sinop spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 Boyabat 1868: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 Boyabat 1868: 0 - Son Dakika
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