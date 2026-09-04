Sinop'ta 9 hafta süren yaz kulübü şenlikle sona erdi, 782 genç faydalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta 9 hafta süren yaz kulübü şenlikle sona erdi, 782 genç faydalandı

Sinop\'ta 9 hafta süren yaz kulübü şenlikle sona erdi, 782 genç faydalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü, görkemli kapanış şenliğiyle tamamlandı. 6 gençlik merkezinde 9 hafta boyunca süren ve toplam 782 gencin yararlandığı programda spor, kültür-sanat, el sanatları, resim ve müzik eğitimleri verildi.

Sinop'ta çocukların ve gençlerin yaz tatilini spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle verimli geçirmelerini amaçlayan GSB Gençlik Yaz Kulübü, düzenlenen görkemli kapanış şenliğiyle tamamlandı.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde, "Az Dijital, Çok Oyun" mottosuyla düzenlenen yaz kulüpleri sona erdi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

6 Temmuz-5 Eylül 2026 tarihleri arasında 9 hafta boyunca kesintisiz devam eden eğitim ve etkinliklerde, il geneline yayılan 6 gençlik merkezinde 7-12 ve 13-15 yaş gruplarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Toplam 782 gencin faydalandığı program kapsamında spor, kültür-sanat, el sanatları, resim ve müzik gibi farklı branşlarda eğitimler verildi. Çocuklar hem yeni beceriler kazandı hem de akranlarıyla sosyalleşerek çocukluklarını doyasıya yaşadı.

Kapanış programında, öğrencilerin yaz dönemi boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünler ve sanatsal çalışmalar sergilenerek ailelerin ve davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kültür Sanat, Gençlik, Müzik, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinop'ta 9 hafta süren yaz kulübü şenlikle sona erdi, 782 genç faydalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta 9 hafta süren yaz kulübü şenlikle sona erdi, 782 genç faydalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement