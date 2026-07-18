Sinop'ta Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta Basketbol Turnuvası Başladı

Sinop\'ta Basketbol Turnuvası Başladı
18.07.2026 16:22
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Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, 15 ülkeden 76 takımın katılımıyla başladı.

Sinop'ta bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası, Barış Manço Parkı'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Mustafa Berkay Akbaş'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 15 ülkeden 76 takım ve toplam 304 sporcu katılıyor. Organizasyon kapsamında 112 karşılaşma oynanacak.

Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, organizasyonda emeği geçen tüm paydaş kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, turnuvanın fair-play ruhu içerisinde dostluk ve heyecanla geçmesini diledi.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen turnuvanın, sporun birleştirici gücüyle farklı ülkelerden gelen sporcuları bir araya getirerek dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Açılışa protokol üyeleri, Akbaş'ın ailesi, davetliler ve sporcular katıldı.

2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta yapılan bombalı terör saldırısında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş hayatını kaybetmiş ve naaşı, memleketi Sinop'ta toprağa verilmişti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Uluslararası, Barış Manço, Etkinlik, Terör, Sinop, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinop'ta Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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