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Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları - Son Dakika

Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları

17.02.2022 10:00
Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları

Sinop'ta bilek güreşi il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Sinop'ta bilek güreşi il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Vali Erol Karaömeroğlu, öğrencilerle bilek güreşine yaptı.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında düzenlenen karşılaşmalara 7 okuldan 70 sporcu öğrenci katıldı. Merkez Yeni Spor Salonunda bilek güreşi müsabakalarını yakından takip eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yarışmalarda öğrencilerle bilek güreşi yaptı. Gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren öğrenci sporculara ödülleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz tarafından takdim edildi.

Müsabakalar sonucunda ilde dereceye giren öğrenciler, Sinop'u grup müsabakalarında temsil edecek. - SİNOP

Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları
Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları
Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları

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gençlik, okullar, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sinop'ta bilek güreşi il müsabakaları - Son Dakika Spor


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