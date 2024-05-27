Sinop'un Türkeli ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Sinop\'un Türkeli ilçesinde Galatasaray\'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Süper Lig'in son haftasında lider Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için Türkeli ilçesinde yüzlerce taraftar bir araya geldi. Marşlar ve meşaleler eşliğinde yapılan kutlamalarda sokaklara dökülen taraftarlar konvoy oluşturdu ve davul-zurna eşliğinde oyun havaları çalındı. Kutlamalarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

27.05.2024 08:40
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Türkeli ilçesinde ise tüm yurtta olduğu gibi Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, marşlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla şampiyonluklarını kutladı.

Taraftarlar, sokaklara dökülerek tezahüratlar yaparken, araçlarıyla konvoy oluşturdular. Davul-zurna ekibinin çaldığı oyun havaları ise geceye ayrı renk kattı.

Yaşanan kutlamalarda olumsuz bir duruma rastlanmadı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sinop'un Türkeli ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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