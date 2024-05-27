Spor

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan lider Galatasaray, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Cimbom üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Türkeli ilçesinde ise tüm yurtta olduğu gibi Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, marşlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla şampiyonluklarını kutladı.

Taraftarlar, sokaklara dökülerek tezahüratlar yaparken, araçlarıyla konvoy oluşturdular. Davul-zurna ekibinin çaldığı oyun havaları ise geceye ayrı renk kattı.

Yaşanan kutlamalarda olumsuz bir duruma rastlanmadı. - SİNOP