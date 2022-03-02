Sinop'ta küçük futbolcular derecelerini aldı - Son Dakika
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Sinop'ta küçük futbolcular derecelerini aldı

02.03.2022 13:59
Sinop'ta küçük futbolcular derecelerini aldı

Sinop'ta okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Ortaokul Futbol Küçük Erkekler il müsabakaları tamamlandı.

Sinop'ta okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Ortaokul Futbol Küçük Erkekler il müsabakaları tamamlandı.

Okul sporları faaliyetleri kapsamında Sinop Merkez 80. Yıl futbol sahası ve Boyabat İlçe Stadında düzenlenen futbol müsabakalarına 7 okuldan 100 öğrenci sporcu katıldı. Yaklaşık 15 gün süren karşılaşmalarda, Küçük Erkekler kategorisinde tüm rakiplerini devirerek birincilik elde eden Gelincik Ortaokulu takımı, grup müsabakalarında Sinop'u temsil etmeye hak kazandı. Finale kadar yükselen Atatürk Ortaokulu ikinci olurken, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncülük elde etti. Müsabakalarda dereceye giren sporcu öğrencilere ödülleri; Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz, Gelincik Ortaokulu Müdürü Mehmet Özkan, Beden Eğitimi Öğretmenleri, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Grup müsabakalarında Sinop'u temsil edecek öğrencilere teşekkür eden Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, minik futbolculara başarılar diledi. - SİNOP

Sinop'ta küçük futbolcular derecelerini aldı

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Sinop Merkez, Futbol, Sinop, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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