Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK Karşılaşmasının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Stat: Bodrum
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın, Brazao, Musah Mohammed, Fredy, Burak Çoban, Gökdeniz Bayrakdar
Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mbakata, Ömürcan Artan, Daubin, Mustafa Eskihallaç, Kozlowski, Mandouki, Maxim, Kodro
Sarı kart: Dk. 45+2 Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Maxim'e yapılan faulun ardından Gaziantep FK, serbest vuruş kazandı. Kaleyi karşıdan gören noktada Maxim'in vuruşunda top, direğin üstünden oyun alanını terk etti.
16. dakikada, Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Çoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında dışarıya çıktı.
21. dakikada Musah Mohammed, rakibinden kaptığı topu ceza sahasındaki Gökdeniz Bayrakdar'a pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz Bayrakdar, topla rakip ceza alanı içine girdi. Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in müdahalesiyle kornere gitti.
37. dakikada Bodrum FK futbolcusu Brazao'nun vuruşunda top, kale direğinin yanından saha dışına çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sona erdi.
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