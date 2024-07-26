Sipay Bodrum FK, Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Sipay Bodrum FK, Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı

Sipay Bodrum FK, Murat Sipahioğlu\'nu kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni takımlarından Sipay Bodrum FK, Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki stoper Murat Sipahioğlu'nu transfer etti. Yeşil-beyazlı ekip, genç yetenekle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945 formasıyla 22 maçta 1624 dakika süre alan Sipahioğlu, Sipay Bodrum FK'nın Süper Lig'deki ilk sezonunda takımın savunmasında görev alacak.

26.07.2024 18:11
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki stoper Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Sipay Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarına soluksuz devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Hacettepe 1945'te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip 1.91 metre boyundaki genç yetenek Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Murat Sipahioğlu'nun geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945 formasıyla 22 maçta 1624 dakika süre aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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