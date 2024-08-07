Sipay Bodrum FK'nın yeni transferleri sezona hazır - Son Dakika
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Spor

Sipay Bodrum FK'nın yeni transferleri sezona hazır

Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle, takıma katkı sağlamak için hazır olduklarını belirtti.

07.08.2024 11:50
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nde, takıma bu sezon katılan yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle sezona hazır olduklarının mesajını verdi. Futbolcular, forma şansı buldukça takıma katkı sağlamak için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum Futbol Kulübü yeni sezon ilk maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde sürdüren yeşil-beyazlı ekipte takıma bu yıl dahil olan oyunculardan ön libero Yusuf Sertkaya ve defans oyuncusu Christophe Herelle sezona dair önemli açıklamalar yaptı.

Yusuf Sertkaya: "Taraftarlarımıza güzel şeyler izleteceğiz"

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Sipay Bodrum FK'nın yeni transferi genç yetenek Yusuf Sertkaya, "Burada olduğum için çok mutluyum, Süper Lig'in yeni ekibiyiz arkadaşlar çok iyi bir kamp süreci geçirmişler. Ben de milli takımda olduğum için biraz geç katıldım. Takıma alışıp en iyi şekilde takıma yardımcı olacağım. İnşallah istediğimiz gibi güzel bir sezon geçer. Hedefim yavaş yavaş alışıp süre bulmak ve takıma katkı sağlamak. Hocam şans verdiği sürece en iyi şekilde sahada değerlendireceğim. Çok iyi hazırlanacağız ve çok iyi bir başlangıç yapacağız. Biz de heyecanlıyız inşallah taraftarlarımıza güzel şeyler izleteceğiz" dedi.

Takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Christophe Herelle, "Burada olmaktan mutluyum umarım bu sezon takım halinde iyi şeyler yapıp takıma faydalı olmaya çalışacağım. Öncelikle birlikte oynayacağım partnerlerimi bilmem gerekiyor. Teknik ekibimizle birlikte uyum içerisinde olmamamız gerekiyor. Bende partnerimle birlikte sahada oldukça elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK'nın yeni transferleri sezona hazır - Son Dakika

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