Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Buradan gerekli dersleri çıkarıp, yolumuza devam edeceğiz'

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Buradan gerekli dersleri çıkarıp, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Taşdemir, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, kendileri için kötü bir maçın geride kaldığını belirterek, "Özellikle ilk yarı çok uzun süredir böyle bir oyun hatırlamıyorum. Bize yakışmayan, çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadığımız dolayısıyla Göztepe'nin çok daha iyi oynadığı, çok istekli olduğu bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı oyunu biraz dengelemeye çalıştık. Dengeledik gibi olduk ama belki bulduğumuz pozisyonu golle sonuçlandırabilseydik farklı bir ikinci yarı olabilirdi." dedi.

Özellikle ilk yarıdaki oyunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Taşdemir, "Buradan gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Taşdemir, transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak aralarına çok yeni isim katılmayacağını belirterek, "Bizim bir kulüp politikamız var. Bu politika doğrultusunda ilerliyoruz. Daha işin içine girecek genç oyuncularımız var, dolayısıyla 4 maçta 3 mağlubiyet aldık, hemen 3-5 tane transfer yapalım düşüncemiz yok." dedi.