Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Heyecan son vuruşlarda işimize yaramadı' - Son Dakika
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Heyecan son vuruşlarda işimize yaramadı'

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: \'Heyecan son vuruşlarda işimize yaramadı\'

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, heyecanın son vuruşlarda işlerine yaramadığını belirtti.

13.08.2024 00:00
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk maçımızdı, ara ara heyecan da vardı. Bu heyecan son vuruşlarda bizim işimize pek yaramadı." dedi.

Taşdemir, Bodrum İlçe Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen sezon da son dakika golleri yediklerini hatırlattı.

Oyuncularının maçın başında sonuna kadar gösterdikleri performanstan memnun olduğunu ifade den Taşdemir, "İlk maçımızdı, ara ara heyecan da vardı. Bu heyecan son vuruşlarda bizim işimize pek yaramadı. Dolayısıyla çok pozisyon harcadık. Akabinde son dakika, son saniye golüyle mağlup olduk. Takılı kalmayacağız, gerçekten çok üzgünüz. Futbol doğrularını yaptığımız çok şey var. Bunları biraz daha geliştirip, üstüne katarak yolumuza devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Heyecan son vuruşlarda işimize yaramadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Heyecan son vuruşlarda işimize yaramadı' - Son Dakika
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