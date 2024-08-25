Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından oyuncularını tebrik etti. Taşdemir, rakibin iyi bir takım olduğunu belirterek, doğru stratejiyle maçı kazandıklarını söyledi.

25.08.2024 03:16
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi etüt ettik, doğru kapattık ve doğru çıkışlar yaptık. Neticede zor bir maçı 3-1 kazanmayı bildi oyuncularım, hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Taşdemir, Bodrum İlçe Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gecikmeli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Rakibin sezona iyi başladığını ve zor bir maç olduğunu anlatan Taşdemir, "İlk hafta galip geldi ve Galatasaray'a karşı da çok iyi oynamıştı. İyi etüt ettik, doğru kapattık ve doğru çıkışlar yaptık. Neticede zor bir maçı 3-1 kazanmayı bildi oyuncularım, hepsini tebrik ediyorum. Hepimize ilk galibiyet hayırlı olsun." diye konuştu.

Eyüpspor maçının ikinci yarısı hariç ligin ilk 3 haftasında doğru oyun oynadıklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Doğru oyunumuz geliştirerek üstüne katarak yukarıya doğru çekmeye çalışacağız. Bizim bir iskelet kadromuz var ve bu kadroyla biz 2. Lig'den bu yana beraberiz. Bu çocuklar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Çok fazla transfer yapmadık. Genç oyuncuları saymazsak sadece 4 transfer yaptık. Stoper, orta saha, santrafor ve kenar. Bu galibiyetle 'Biz her maçı kazanabilir, ligi çok iyi yerlerde bitirebiliriz' diyemeyiz. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi ama uygun oyuncu bularak ama içeriden bir şekilde çözmemiz lazım. Bugün de bunu çözen Ege oldu. O da genç bir oyuncumuz. Gençler ve Puşcaş gibi kendini ispatlamış kariyerli oyunlarla takımı harmanlayıp güzel günlere doğru adım atıyoruz."

Taşdemir, kendi sahalarında seyirciyle 3 yıldır güzel bir mücadele verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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