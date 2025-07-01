Sipay Bodrum FK Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı, 1 Ağustos'a kadar sürecek.
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