Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir - Son Dakika
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Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir

12.07.2022 14:32

Somali asıllı İngiliz atlet Sir Mo Farah daha önce ailesiyle mülteci olarak İngiltere'ye geldiğini söylemişti. Ancak Mo Farah, durumun böyle olmadığını çocukken İngiltere'ye kaçırıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Mo Farah'ın vatandaşlıktan men edilebileceği iddia edildi. Ayrıca Farah'ın biyolojik babası Abdi'nin Somali'deki sivil savaş döneminde öldürüldüğü öğrenildi.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı İngiltere vatandaşı atlet Sir Mo Farah, 9 yaşındayken İngiltere'ye yasadışı bir şekilde getirildiğini ve götürüldüğü evde zorla çalıştırıldığını açıkladı.

GERÇEK ADI ABDİ KAHİN

BBC'de hazırlanan özel dosyaya konu olan Mo Farah, daha önce hiç görmediği bir kadın tarafından Cibuti'den İngiltere'ye uçakla getirildiğini, gerçek adının Hüseyin Abdi Kahin olduğunu ancak sahte seyahat belgelerinde adının Muhammed Farah olduğunu söyledi. Farah, İngiltere'ye vardığında söz konusu kadının onu Londra'nın batısındaki Hounslow'da bulunan evine götürdüğünü belirtti. Mo Farah'ın bu itirafından sonra vatandaşlığının elinden alınabileceği öne sürüldü.

"BAŞIMIN BELADA OLDUĞUNU ANLADIM"

Mo Farah, bu kadının akrabalarının iletişim bilgilerini içeren bir kağıdı aldığını dile getirerek, "O kağıdı gözümün önünde yırtıp çöpe attı. O anda başımın belada olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Ünlü atlet Sir Mo Farah, hayatıyla ilgili tüm gerçekleri anlattı! Vatandaşlıktan men edilebilir

BABASI İÇ SAVAŞTA VEFAT ETTİ

Eurosport'un aktardığı haberde, Sir Mo Farah'ın biyolojik babası Abdi'nin Somali'deki sivil savaş döneminde nereden geldiği belli olmayan bir kurşun sonucu vefat ettiği öğrenildi.

SON KEZ YARIŞACAK

Olimpiyatlarda dört altın madalya kazanan ünlü atlet, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Londra'da 10 bin ve 5 bin metre yarışlarında pistlere son kez çıkacağını söyledi.

Ünlü atlet Sir Mo Farah, hayatıyla ilgili tüm gerçekleri anlattı! Vatandaşlıktan men edilebilir
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