Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Somali asıllı İngiltere vatandaşı atlet Sir Mo Farah, 9 yaşındayken İngiltere'ye yasadışı bir şekilde getirildiğini ve götürüldüğü evde zorla çalıştırıldığını açıkladı.
BBC'de hazırlanan özel dosyaya konu olan Mo Farah, daha önce hiç görmediği bir kadın tarafından Cibuti'den İngiltere'ye uçakla getirildiğini, gerçek adının Hüseyin Abdi Kahin olduğunu ancak sahte seyahat belgelerinde adının Muhammed Farah olduğunu söyledi. Farah, İngiltere'ye vardığında söz konusu kadının onu Londra'nın batısındaki Hounslow'da bulunan evine götürdüğünü belirtti. Mo Farah'ın bu itirafından sonra vatandaşlığının elinden alınabileceği öne sürüldü.
Mo Farah, bu kadının akrabalarının iletişim bilgilerini içeren bir kağıdı aldığını dile getirerek, "O kağıdı gözümün önünde yırtıp çöpe attı. O anda başımın belada olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
Eurosport'un aktardığı haberde, Sir Mo Farah'ın biyolojik babası Abdi'nin Somali'deki sivil savaş döneminde nereden geldiği belli olmayan bir kurşun sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Olimpiyatlarda dört altın madalya kazanan ünlü atlet, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Londra'da 10 bin ve 5 bin metre yarışlarında pistlere son kez çıkacağını söyledi.
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