Serbest stilde ayrıca 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk elemelerde mücadele edecek.

Sırbistan 'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, beşinci oldu.

Kaynak: AA

Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.