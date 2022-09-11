Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Güreş Şampiyonası

11.09.2022 16:42
Dünya Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, yarı finale yükseldi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, yarı finale yükseldi.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyona grekoromen stil müsabakalarıyla devam edildi.

82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Son dünya ikincisi Burhan, yarı finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaşacak.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Metehan Başar, 97 kilo ilk turunda Brezilyalı Igor Fernando Alves de Queiroz'u 2-1 mağlup etmesine rağmen ikinci turda Ermeni Artur Aleksanyan'a 3-1 yenildi.

67 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Murat Fırat, Sırp Mate Nemes ile yaptığı ikinci tur maçını 10-2 teknik üstünlükle kaybetti.

63 kiloda mücadele eden Ahmet Uyar da ilk maçında İranlı Ali Reza Ayat Ollah Nejati'ye 5-0 mağlup oldu.

Akşam seansında 3 bronz madalya maçı var

77 kilo repesaj müsabakasında Brezilyalı Joilson de Brito Ramos Junior'ı 8-0 teknik üstünlükle geçen Yunus Emre Başar, akşam seansında bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Yunus Emre, dünya üçüncülüğü için olimpiyat şampiyonu Hyeon-woo Kim ile karşı karşıya gelecek.

Bugün akşam seansında ayrıca 72 kiloda Selçuk Can ve 87 kiloda Ali Cengiz, bronz madalya müsabakasına çıkacak.

YORUMLAR
500
Dünya Güreş Şampiyonası başladı Dünya Güreş Şampiyonası başladı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BAE'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BAE'de
Kaynak: AA

burhan akbudak, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:20 Çin otomotiv devi Chery Türkiye'de yatırıma odaklandı
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
15:16 Eski ABD Hava Kuvvetleri generali şaşırttı: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz'
14:55 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 25 yaşındaki kızla sevgili oldu: Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama
14:43 ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 16:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Güreş Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement