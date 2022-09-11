Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

11.09.2022 19:08
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, yarı finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi, yarın finalde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaşacak.

Geçen yıl dünya ikincisi olan Burhan, yarı final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaptığım hatayı yapmadan altın kemerle ülkeme dönmek istiyorum. Tek hedefim bu. Bugün her şey istediğimiz gibi gitti. Yarın final maçım var, oraya konsantre olacağım." diye konuştu.

Sırbistan'daki organizasyonda milli takım adına finale yükselen ilk güreşçi olan Burhan, "Ben ilki başlattım. Arkadaşlarıma enerji olur ve devamı da onlardan gelir diye umuyorum. Dua eden herkese teşekkür diyorum. Dualarınızı esirgemeyin, yarın daha önemli bir gün. İnşallah altın madalyayla ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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SPOR Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde SPOR Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Kaynak: AA

burhan akbudak, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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