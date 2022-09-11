Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, yarı finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçi, yarın finalde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaşacak.

Geçen yıl dünya ikincisi olan Burhan, yarı final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaptığım hatayı yapmadan altın kemerle ülkeme dönmek istiyorum. Tek hedefim bu. Bugün her şey istediğimiz gibi gitti. Yarın final maçım var, oraya konsantre olacağım." diye konuştu.

Sırbistan'daki organizasyonda milli takım adına finale yükselen ilk güreşçi olan Burhan, "Ben ilki başlattım. Arkadaşlarıma enerji olur ve devamı da onlardan gelir diye umuyorum. Dua eden herkese teşekkür diyorum. Dualarınızı esirgemeyin, yarın daha önemli bir gün. İnşallah altın madalyayla ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.