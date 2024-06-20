Sırbistan, Euro 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu - Son Dakika
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Sırbistan, Euro 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

Sırbistan, Hırvatistan ile Arnavutluk maçındaki milliyetçi tezahüratlar nedeniyle Euro 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu. Söz konusu maçta iki takım taraftarları birlikte 'Sırpların öldürülmesiyle' ilgili tezahürat yaptı. Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Jovan Surbatoviç, en güçlü şekilde yaptırım çağrısında bulundu. UEFA'nın Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku ile ilgili kararından sonra iki ülke taraftarının ceza alacağına emin olduğunu savundu. Sırbistan ve Arnavutluk taraftarlarının açılış maçlarında kışkırtıcı haritalar açması nedeniyle iki ülke federasyonuna para cezası verildi.

20.06.2024 17:31
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Sırbistan, Çarşamba günü Hırvatistan ile Arnavutluk maçındaki milliyetçi tezahüratlar nedeniyle Euro 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu.

Söz konusu maçta iki takım taraftarları birlikte “Sırpların öldürülmesiyle” ilgili tezahürat yaptı.

Bu tezahüratın canlı yayına da yansıdığı kaydediliyor.

2-2 biten maçla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Jovan Surbatoviç, en güçlü şekilde yaptırım çağrısında bulundu.

Sırp devlet yayın kuruluşu RTS'ye konuşan Surbatoviç, “Bu bir skandal. Sonunda turnuvadan çekilmemiz pahasına da olsa UEFA'dan yaptırım isteyeceğiz" dedi.

Surbatoviç, UEFA'nın Çarşamba günü Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku ile ilgili kararından sonra iki ülke taraftarının ceza alacağına emin olduğunu da savundu.

Arlind Sadiku’nun turnuva için alınan basın akreditasyonu söz konusu maçtaki “kartal” işareti sonrası iptal edildi.

Söz konusu olayda, Sadiku, UEFA’nın kendisini binlerce Sırp taraftarın yakınına yerleştirdiğini savunmuş ve bu taraftarların “Sırbistan’ın kalbi Kosova” tezahüratı yaptığını aktarmıştı. Sadiku’nun akreditasyonu, bu taraftarlara dönerek “kartal” işareti yapması sonrası iptal edildi.

Sırbistan Kosova’yı resmen tanımıyor ve iki ülke arasındaki sorunlar çatışmaların bitmesine karşın devam ediyor. Kartal işareti ise Sırbistan’ın bu maçtaki rakibi Arnavutluk’un bayrağında yer alıyordu. Kosova’da çok sayıda etnik Arnavut yaşıyor.

Sırplar da ceza aldı

Sırbistan Federasyon Başkanı Surbatoviç, "UEFA'dan her iki federasyonu da cezalandırılmasını talep edeceğiz" mesajı verdi.

Surbatoviç "UEFA ceza vermezse nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz." ifadelerini de kullandı.

Sırp Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada da, UEFA genel sekreteri Theodore Theodoridis'e "utanç verici tezahüratlara” ilişkin bir şikayet mektubu gönderildiği kaydedildi.

BBC konuyla ilgili olarak UEFA ile temasa geçti.

Bu arada UEFA, Sırbistan ve Arnavutluk taraftarlarının açılış maçlarında kışkırtıcı haritalar açması nedeniyle iki ülke federasyonuna da para cezası verdi.

Sırp futbol yöneticisi Surbatoviç, bu ceza ile ilgili olarak olayın münferit olduğunu ve kendi taraftarlarının “diğerlerinden çok daha iyi davrandığını” savundu:

“Irkçı hakaretler nedeniyle cezalandırılan bir taraftar nedeniyle, bu tüm taraftarlarımıza mal edilmemeli.

“Sırplar beyefendidir ve bu yüzden taraftarlarımıza centilmen olmaları çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Sırbistan, Euro 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu - Son Dakika

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