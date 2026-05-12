Şirin Yolcu Balkan Üçüncüsü Oldu
Şirin Yolcu Balkan Üçüncüsü Oldu

12.05.2026 09:27
Denizlili judocu Şirin Yolcu, Budva'daki Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Denizlili Milli sporcu Şirin Yolcu, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Judo Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Balkan Üçüncüsü oldu. Genç sporcu, elde ettiği bu sonuçla teknik gelişimini ve form grafiğini bir üst seviyeye taşıdı.

09-10 Mayıs tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde organize edilen Judo Balkan Şampiyonası, bölgenin en güçlü genç yeteneklerini bir araya getirdi. Şampiyonada profesyonel bir performans sergileyen Şirin Yolcu, zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıkmayı başardı. Daha önce ulusal düzeyde elde ettiği dereceleri, Balkan Üçüncülüğü ile uluslararası alanda pekiştiren genç yıldız, Türk judosunun gelecek vaadeden isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Genç yeteneğin kariyer yolculuğu

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ve Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olan Şirin Yolcu, yüksek disiplini ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Milli sporcunun bu seviyeye gelmesinde büyük payı olan antrenörü Dilek Çiğdem Erk koordinesinde yürütülen sistemli çalışmalar, uluslararası başarıların zeminini oluşturuyor. Kulüp bünyesinde yetişen genç yeteneğin, judo ve kuraş branşında önümüzdeki süreçte gerçekleşecek organizasyonlarda önemli dereceler elde etmesi bekleniyor.

Genç sporcuyu tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Karadağ'da elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. İl genelindeki altyapı yatırımlarının ulusal ve uluslararası başarılarla meyvesini verdiğini ifade eden Erdoğan, tüm sporcuların hedefleri doğrultusunda her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

