Şırnak, A Milli Futbol Takımı ile tek yürek oldu - Son Dakika
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Şırnak, A Milli Futbol Takımı ile tek yürek oldu

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EURO 2024 F grubunun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı ile Şırnaklılar tek yürek oldu. Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Albay Fahri Sakarya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

27.06.2024 01:45  Güncelleme: 01:58
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- Şırnak, A Milli Futbol Takımı ile tek yürek oldu

ŞIRNAK - EURO 2024 F grubunun son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı ile Şırnaklılar tek yürek oldu.

EURO 2024 F grubu üçüncü ve son maçında Çekya- Türkiye karşılaşması için Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi ortaklığında Cumhuriyet Meydanında dev ekran kuruldu. Saat 22.00'de maçın ilk düdüğü ile birlikte meydanı dolduran Şırnaklılar A Milli Takım ile tek yürek oldu.

Maçın 51. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun gölü ile meydanda toplanan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Cenk Tosun'un 90+4'te gelen 2. golü ile Şırnaklıların sevinci doruğa çıktı.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Ahmet Kavanoz, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Albay Fahri Sakarya, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak, A Milli Futbol Takımı ile tek yürek oldu
Kaynak: İHA

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