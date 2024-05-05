Şırnak'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şırnak'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Türkiye genelinde düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, Şırnak'ta 40 yetişkin bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti. Bisikletçiler, 'Sağlıklı, yaşam boyu birlikte kalıcılık' sloganıyla pedal çevirdi.

05.05.2024 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Şırnak'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

ŞIRNAK - 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda Şırnak'ta 40 yetişkin bisikletçi, "Sağlıklı, yaşam boyu birlikte kalıcılık" sloganıyla katıldı.

Türkiye genelinde 11.'si düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşil Şırnak İl Temsilciliği'nin işbirliği ile 40 yetişkin bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu, Kent Meydan'ında sona erdi. Bisikletçiler "Sağlıklı, yaşam boyu birlikte kalıcılık" sloganı ile pedal çevirdi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, ülkenin sarsılamaz bütünlüğü, sağlam vücut ve kafalarla olacağını dile getirdi. Bu nedenle bisiklet sporunun son derece faydalı bir spor olduğunu belirten Ayan, "Bisiklet sporu, her biriye hitap eden, beyine, içeriye, kaslarımıza hitap eden bir spor dalı. Biz burada bunu teşvik etmeyi hedefliyoruz. İnşallah bisiklet sporunu daha geniş alanlara yayacağız" dedi.

Şırnak Yeşilay Şube Başkanı Mahsun Çağın, Yeşilay ilişkileri ile mücadele alanında hizmet veren kamu ilişkilerinde bir dernek yoluyla her alanda müdahil olan, her alanda kendini gösteren bir cemiyet olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleyi spor ile güçlendirerek, spor ile daha iyi bir hale getirmek için gerekeni yaptıklarını belirten Çağın, bugünde bu enerjiyi insanlara göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğe, Yeşilay gönüllüleri ve 40 bisikletçi katıldı.

Kaynak: İHA

Şırnak, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:36:43. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement