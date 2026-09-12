Şırnak’ta 30 ilden gelen 120 sporcu Namaz Dağı eteklerinde koştu

Şırnak'ta ilk kez düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, yıllar önce terör olaylarıyla gündeme gelen Namaz Dağı eteklerinde renkli görüntülere sahne oldu.

30 ilden 120 sporcu, geçmişin acılarının yaşandığı dağlarda bu kez Türkiye'nin bayrağı ve milli takım forması için ter döktü. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "Bu dağlarda çok sıkıntılara, terörle ilgili sıkıntılar yaşanmışken, şu anda milli sporcularımız, Türkiye'yi temsil eden sporcularımız bu dağlarda barış için, sevgi için, dostluk için, birliklerimiz için yarışmaktadırlar" dedi.

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ilk kez Şırnak'ta gerçekleştirildi. Millet Bahçesi'nden başlayan yarış, Namaz Dağı eteklerinden devam ederek Valilik bahçesinde sona erdi. Zorlu parkur ve sıcak havaya rağmen 30 ilden gelen 120 sporcu, dereceye girebilmek ve 2027 Dünya ve Avrupa Şampiyonaları için oluşturulacak Atletizm Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şırnak'ın doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen yarış, sportif mücadelenin yanı sıra taşıdığı mesajla da dikkat çekti. Bir dönem terör olaylarıyla anılan dağlarda bu kez atletizm sporcularının mücadelesi, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin spor sahasındaki yansımalarından biri oldu.

Ahmet Karadağ: "Terörle ilgili sıkıntılar yaşanmışken şimdi barış için yarışıyorlar"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Şırnak'ta ilk defa Türkiye şampiyonası düzenlediklerini belirterek, organizasyonun ana temasının "Terörsüz Türkiye" olduğunu söyledi.

Karadağ, yıllarca terörle ilgili sıkıntıların yaşandığı dağlarda bugün Türkiye'yi temsil eden sporcuların yarışmasının kendileri açısından büyük gurur olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Şırnak'ta ilk defa düzenlediğimiz bir Türkiye şampiyonası oldu. Burada genel temamız terörsüz Türkiye, dağ koşuları Türkiye atletizm şampiyonasıydı. Çok şükür ki son zamanlarda ülkemizin bu terör belasından uzaklaştığını görmekten dolayı çok mutluyuz. Bu dağlarda çok sıkıntılara, terörle ilgili sıkıntılar yaşanmışken, şu anda milli sporcularımız, Türkiye'yi temsil eden sporcularımız bu dağlarda barış için, sevgi için, dostluk için, birliklerimiz için yarışmaktadırlar. Bundan dolayı çok gururluyuz. Bu yarışmayı burada düzenlediğimiz için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak da çok huzurluyuz."

"Şırnak'ta başarılı bir şekilde bitirdik"

Şampiyonanın Şırnak'ta gerçekleştirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Karadağ, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadağ, "Buradaki bu terör belasından sonra bu kadar güzel bir yarışmanın yapılması, bu dünyanın, ülkemizin en güzel şehirlerinden, en güzel doğalarından biri olan Şırnak'ta burada olmak ve bu yarışmayı bu şekilde başarılı bir şekilde bitirmekten dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu olarak ciddi şekilde minnettarlığımızı sunuyoruz" dedi.

Yarışmanın sıcak hava altında ve zorlu bir parkurda gerçekleştirildiğini belirten Karadağ, sporcuların tüm zorluklara rağmen mücadelelerini sürdürdüğünü söyledi.

Karadağ, "Yarışma zorlu bir yarışma, sıcak havada oldu. Sporcularımız hiçbir şekilde en ufak bir şikayette bulunmadan burada gururla bizleri temsil ettiler. Şırnak ili için çok güzel bir yarışma oldu. Bundan sonra da sizlere söz veriyorum, burada başka yarışmalar da yapacağız. İnşallah Güneydoğu'nun diğer illerinde de bu yarışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatta madalya alabilecek adaylarımız olacak"

Dağ koşularının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Karadağ, 2036 Olimpiyatları'nın İstanbul'da düzenlenmesi ihtimaline de dikkat çekti.

Karadağ, "Dağ koşuları şampiyonaları bizim için çok önemli. Zira nasip olur da 2036'da olimpiyat şampiyonasını İstanbul'da yapabilirsek, misafirlerimize kabul ettirme imkanı biraz daha fazla olabilecek şekilde ev sahibi bir ülke olmanın avantajıyla dağ koşularını olimpik spor yapma şansımız olabilecek. Dolayısıyla burada yarışan, özellikle U20 ve U18'de yarışan sporcularımız İnşallah dağ sporları olimpik olduğunda olimpiyatta madalya alma şansı olabilecek adaylarımız olacak. Onlara da her türlü desteği bundan sonra vereceğiz" diye konuştu.

Şampiyonada dereceye girenler

Şırnak'ta gerçekleştirilen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük Kadınlar:

1'inci Muş'tan Esra Doğan, 2'nci Van'dan Meryem Korkuç, 3'üncü Şırnak'tan Zeynep Ertaş.

Büyük Erkekler:

1'inci Diyarbakır'dan Azat Demirtaş. 2'nci Siirt'ten Ümram Bulut ve 3'üncü Diyarbakır'dan Barış Demirtaş

U20 Erkekler:

1'inci Afyonkarahisar'dan Ertuğrul Can, 2'nci Batman'dan Ali Bıçakçı, 3'üncü Mardin'den Abdulkadir Tamaç.

U20 Kadınlar:

1'inci Mardin'den Delila Gümüş, 2'nci Şırnak'tan Rojda Goran, 3'üncü Nergis Deyan.

U18 Erkekler:

1'inci Kırıkkale'den Ömer Faruk Boyan, 2'nci Mardin'den Ali Muhammed Ali, 3'üncü Muş'tan Yunus Demir.

U18 Kadınlar:

1'inci Kırıkkale'den Hamide Suzan Yaylacı, 2'nci Kırıkkale'den Meryem Aldemir, 3'üncü Mersin'den Ayşegül Korkmaz.

Dereceye giren sporculara para ödülü verildi. Yarışmada 1'incilere 20 bin TL, 2'ncilere 15 bin TL, 3'üncülere ise 10 bin TL ödül takdim edildi.

Şırnak'ta ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 30 ilden 120 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Namaz Dağı eteklerinde kıyasıya mücadele eden sporcular, bir yandan şampiyonluk için ter dökerken diğer yandan 2027 Dünya ve Avrupa Şampiyonaları öncesinde milli takım kadrosuna girebilmek için önemli bir sınav verdi. Organizasyon, sporun birleştirici gücüyle Şırnak'ın dağlarında geçmişin izlerine karşı yeni bir görüntü ortaya koydu.

Düzenlnen ödül törenine Şırnak Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Atletizm Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve sporcular katıldı.