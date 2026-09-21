Şırnak\'ta 5\'inci kez düzenlenen Cudi Cup, 5 ülkeden 61 sporcuyla başladı

ŞIRNAK'TA bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası', 5 ülkeden 61 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 5'inci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 5 ülkeden 61 sporcunun katılımı ile Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2 kapalı ve 4 açık kortta başladı. Organizasyonun, açılış törenine Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, kurum müdürleri, sporcular ve sporseverler katıldı. Program Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Yemen ve Belarus'tan 61 sporcunun geçiş seremonisi ile başladı.

'HUZURUN VE GÜVENİN BAŞKENTİ OLDUK'

Programda konuşan Vali Birol Ekici, kentin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "5'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Cup Tenis Turnuvası'nın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Huzurun ve güvenin başkenti olduk. Türkiye'de huzur ve güven dendiği zaman en önde gelen illerin arasında artık geliyoruz. ve gerçekten bu huzur ve güven de bu dağlarda 85 bin varil petrolün üretilmesi, 700 tona yakın bal üretimi, 1 milyon 350 bin küçükbaş hayvan üretimiyle adeta ekonomide ve 14 milyar dolarlık ihracat kapımızda adeta ekonomide de bereketli hilalin parlayan yıldızı olan bir şehri yönetmekten son derece mutluluk duyuyorum. Sevgili gençler, buradan ayrılırken dostluklarla, kardeşliklerle, güzel anılarla ayrılmanızı hassaten ben de temenni ediyorum. Beni ziyaret eden diğer ülkelerden gelen diğer ülkelerin şehrimize selamını getiren çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 'aleykümselam' diyorum ve Türk milletinin dostluğunu, kardeşliğini ve barışını ifade ederek barışa, aşkını ifade ederek onlara buradan ben de bu gençlerimiz vasıtasıyla selam söylüyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

'5 ÜLKEDEN 61 SPORCUMUZU AĞIRLIYORUZ'

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, turnuvaya 5 ülkeden 61 sporcunun katıldığını belirterek, "Bugün Cudi'nin gölgesinde Hazreti Nuh'un hatırasını taşıyan kadim Şırnak'ımızda geçmişin izleriyle bugünün heyecanını aynı kortlarda buluşturuyoruz. Bu topraklar çok şey gördü. Çok şey yaşadı. Bir zamanlar tankların, topların, mermilerin sesinin yankılandığı Cudi'nin eteklerinde bugün raketlerin ve sporun sesi yükseliyor. Silahların değil, sporun, korkunun değil, heyecanının sesi işte 5'inci Uluslararası Cudi Cup Gençler Turnuvası, bu değişimin en güzel örneklerinden biridir. 21-26 Eylül tarihleri arasında 6 gün boyunca sürecek turnuvamızda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Amerika Birleşik Devletleri ve Yemen başta Yemen olmak üzere 5 ülkeden toplam 61 genç sporcumuza ağırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen bu sporcularımız aynı kortta mücadele edecek. Sporun evrensel diliyle birbirlerini tanıyacak ve Şırnak'tan güzel hatıralarla ayrılacaklar. Biz de Şırnak Belediyesi olarak gençliğin ve sporun yanında olmayı bir görev değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.

'SKOR UNUTULACAK, DOSTLUK KALACAK'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sporun dilinin evrensel olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Nuh'un şehri Şırnak'ta geleceğin şampiyonları bir raket, bir top, bir kort ile farklı dilleri konuşan gençleri aynı heyecanda buluşturuyoruz. İlimizde her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Cudi Cup Tenis Turnuvamız ülkemizin ve dünyanın spor takviminde yerini alarak Şırnak'ın sporla kurduğu güçlü bir dostluk köprüsüdür. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Uluslararası 14 Yaş Cudi Tenis 5 ülkeden 61 sporcunun katılımıyla gerçekleştireceğiz. Sporcularımız kortta rakip olacaklar. Ama maç bitecek, skor unutulacak, dostluk kalacak. Çünkü sporun en güzel tarafı budur. Sporun dili evrenseldir."

'BURAYA YİNE GELMEK İSTERİM'

Sporcu Demir Özüdoğru, turnuvada şampiyon olmayı hedeflediğini belirterek, "Ben İzmir Alaçatı'dan geldim. Bu turnuvaya dün geldim. Bu turnuvada hedefim yarı final, final ya da şampiyon olmak. Kulübü çok sevdim. Kortlar güzel ve yeterince fazla var. Yemekler güzel. Özellikle kulübün bize her şeyi bedava sağlaması çok güzel. Bunu başka hiçbir yerde görmedim. Buraya daha sonra yine gelmek çok isterim" dedi.

Ahmet Hilmi Günsoy ise yarışmalara her gün antrenmanlarda çalışarak hazırlandığını ifade ederek, "İstanbul'dan geldim. Şırnak'ta turnuva için mücadele ediyorum. Ortam çok güzel. Buradaki hedeflerim de şampiyon olmak burada. Her gün fitness yaparak, her gün antrenmanlara katılarak öyle kendimi geliştirdim. Şimdi buradaki turnuvada mücadele ediyorum" diye konuştu.