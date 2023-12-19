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Şırnak'ta futbol maçında hakeme ve rakip takıma saldırı - Son Dakika
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Şırnak'ta futbol maçında hakeme ve rakip takıma saldırı

Şırnak'ta Amatör Süper Lig'de oynanan futbol müsabakasında ev sahibi takım oyuncuları önce maçın hakemine, ardından rakip takım oyunlarına saldırdı. Saha içinde yaşanan kavgaya jandarma müdahale etti.

Şırnak\'ta futbol maçında hakeme ve rakip takıma saldırı
19.12.2023 - 17:25,
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Şırnak'ta Amatör Süper Lig'de oynanan futbol müsabakasında ev sahibi takım oyuncuları önce maçın hakemine, ardından rakip takım oyunlarına saldırdı.

Kumçatı beldesinde Kumçatı Spor ile Cizre Dicle Spor futbol takımları arasında dostluk içinde başlayan maç, kavga ile sona erdi. Konuk takım Cizre Dicle Spor'un 2-1 galip olduğu maçın 90. dakikasında Kumçatı Sporlu futbolcular, maçı yöneten hakemlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular, hakeme saldırınca saha savaş alanına döndü. Kumçatı Sporlu futbolcular daha sonra da Cizre Sporlu futbolculara saldırdı. Saha içinde yaşanan kavgaya Jandarma müdahale ederken, saldırıda burnu kırılan ve ismi öğrenilemeyen hakem ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatil olan futbol maçının sonunda konuk takım otobüsü de saldırıya uğradı. Camları kırılan otobüste yaralanan olmazken, Cizre Dicle Spor takımı Jandarma ekipleri eşliğinde beldeden ayrıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta futbol maçında hakeme ve rakip takıma saldırı - Son Dakika
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