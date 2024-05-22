Şırnak'ta Lise Öğrencisi Futbolcu Olma Hayaliyle Antrenman Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şırnak'ta Lise Öğrencisi Futbolcu Olma Hayaliyle Antrenman Yapıyor

Şırnak\'ta Lise Öğrencisi Futbolcu Olma Hayaliyle Antrenman Yapıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ender Sağım, futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada yanından ayırmadığı futbol topuyla antrenman yapıyor. Sağım, okulda ve yaylada günde 2 saat çalışarak profesyonel futbolcu olma hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Baba Kadir Sağım da oğlunun futbolcu olma hayaline inandığını ve fırsat verildiğinde iyi yerlere gelebileceğine inandığını belirtiyor.

22.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ender Sağım, profesyonel futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada yanından ayırmadığı futbol topuyla antrenman yapıyor.

İlçenin Dağdibi köyünde yaşayan Andaç İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi Sağım, eğitiminin yanı sıra profesyonel futbolcu olmak için yanından ayırmadığı futbol topuyla okulda ve yaylada günde 2 saat çalışıyor.

???????Okuldan artan zamanlarda babasına yardım için çobanlık yapan Sağım, İngiltere Futbol Ligi takımlarından Liverpol'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ı örnek alıyor ve onun gibi bir futbolcu olmak istiyor.

Sağım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşından beri futbola gönül verdiğini, okulda derslerde artan kalan zamanlarda topunu alarak antrenman yaptığını söyledi.

Günde tek başına 2 saat topla antrenman yaptığını dile getiren Sağım, "Okuldan dönünce babama yardım etmek amacıyla hayvanları otlatıyorum. Gelince topumu da getiriyorum. Çünkü futbol oynamayı çok seviyorum. Profesyonel futbolcu olmak istiyorum. Hayalim Muhammed Salah gibi bir futbolcu olmak." dedi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde yer alan Şırnak Petrolspor antrenörü Orhan Yalçın'ın kendisini sosyal medyada gördüğünü aktaran Sağım, "Orhan hoca benimle görüştü ve beni seçmelere alacağını söyledi. Bunu bir basamak olarak görüp iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Sol ayağıma güveniyorum ve iyi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Baba Kadir Sağım da, oğlunun futbolu çok sevdiğini ve okuldan sonra kendisine yardıma gelirken de topu yanından ayırmadığını ifade etti.

"Oğlumun futbolcu olma hayali var." diyen Sağım, fırsat verildiğinde oğlunun iyi yerlere gelebileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uludere, Futbol, Şırnak, Baba, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta Lise Öğrencisi Futbolcu Olma Hayaliyle Antrenman Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
16:02 Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 18:05:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Lise Öğrencisi Futbolcu Olma Hayaliyle Antrenman Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement