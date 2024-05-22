Şırnak\'ta Lise Öğrencisi Futbolcu Olma Hayaliyle Antrenman Yapıyor

Spor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ender Sağım, profesyonel futbolcu olma hayaliyle okulda ve yaylada yanından ayırmadığı futbol topuyla antrenman yapıyor.

İlçenin Dağdibi köyünde yaşayan Andaç İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi Sağım, eğitiminin yanı sıra profesyonel futbolcu olmak için yanından ayırmadığı futbol topuyla okulda ve yaylada günde 2 saat çalışıyor.

???????Okuldan artan zamanlarda babasına yardım için çobanlık yapan Sağım, İngiltere Futbol Ligi takımlarından Liverpol'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ı örnek alıyor ve onun gibi bir futbolcu olmak istiyor.

Sağım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşından beri futbola gönül verdiğini, okulda derslerde artan kalan zamanlarda topunu alarak antrenman yaptığını söyledi.

Günde tek başına 2 saat topla antrenman yaptığını dile getiren Sağım, "Okuldan dönünce babama yardım etmek amacıyla hayvanları otlatıyorum. Gelince topumu da getiriyorum. Çünkü futbol oynamayı çok seviyorum. Profesyonel futbolcu olmak istiyorum. Hayalim Muhammed Salah gibi bir futbolcu olmak." dedi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde yer alan Şırnak Petrolspor antrenörü Orhan Yalçın'ın kendisini sosyal medyada gördüğünü aktaran Sağım, "Orhan hoca benimle görüştü ve beni seçmelere alacağını söyledi. Bunu bir basamak olarak görüp iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Sol ayağıma güveniyorum ve iyi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Baba Kadir Sağım da, oğlunun futbolu çok sevdiğini ve okuldan sonra kendisine yardıma gelirken de topu yanından ayırmadığını ifade etti.

"Oğlumun futbolcu olma hayali var." diyen Sağım, fırsat verildiğinde oğlunun iyi yerlere gelebileceğine inandığını kaydetti.