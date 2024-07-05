Şırnak Valiliği, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçı için Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kuracak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Avusturya karşısında 2-1 galip gelen Türkiye çeyrek finale yükselerek son 8 takım arasında girdi. Tüm Türkiye'de galibiyeti coşkuyla karşılanan ay-yıldızlılar çeyrek finalde Hollanda'ya rakip oldu. Şırnaklı futbolseverler, yarın saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi dev ekrandan izleyip, ay-yıldızlıları destekleyecek.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda millilerin Hollanda karşısında yarı final bileti için çıkacağı maçta tüm Türkiye, A Milli Takımı'nın yanında tek yürek olacak. - ŞIRNAK
Son Dakika › Spor › Şırnak Valiliği, Hollanda maçı için dev ekran kuracak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?