Şırnaklı Sporcular Rekor Kırdı

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8-10 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda rekor dereceler ile şampiyon olan Şırnaklı sporcular, Vali Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8-10 Ekim tarihleri arasında Konya'da düzenlenen şampiyonada atletizm dalında 400 metre ve 1500 metre branşlarında Mikail Al, gülle ve cirit atma branşlarında ise Ramazan Karaaslan, 257 sporcu arasında rekor kırarak şampiyon oldu. Şırnaklı şampiyonlar, Antrenör Nusra Aslançakır ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Vali Ekici Şırnak'ın engelsiz şampiyonlarına başarılar dileyerek, her zaman kendilerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti. - ŞIRNAK