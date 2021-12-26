Şırnaklı Trabzonspor taraftarının hayali gerçek oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Selahattin Şan'ın, bordo-mavili takımın maçını tribünden izleme hayali gerçek oldu.

Silopi'deki bir marketin manav reyonunda çalışan 43 yaşındaki Şan, bir süre önce iş yerinde cep telefonundan Trabzonspor'un maçını izlediği sırada yanına gelen arkadaşına takıma olan sevgisini anlattı. Trabzonspor sevgisinden etkilendiği Şan'ı bordo-mavili takımın maçına göndermek isteyen arkadaşı, Şan'ın videosunu da çekerek Trabzon'daki tanıdığı esnaf Gökhan Yıldırmış'a iletti.

Yıldırmış da Şan'ın "Ben Selahattin Şan. Şırnaklıyım. Trabzonspor'u tutuyorum. Trabzonspor maçına hiç gitmedim. Bir Şırnaklı olarak bir Trabzonspor taraftarı olarak Trabzonspor maçına gitmek istiyorum." sözlerini içeren videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım büyük ilgi görürken çok sayıda kişi, Şan'ın Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçını tribünden izlemesi için destek olmak istediklerini belirtti. Yapılan organizasyonla ulaşım, konaklama ve maç bileti ücreti taraftarlarca karşılanan Şan, Trabzon'a davet edildi.

İş yerinden izin alarak maçtan bir gün önce kente gelen Şan, kendisine hediye edilen Trabzonspor forması ve atkısıyla birlikte bordo-mavili takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı stadın tribününden takip etti.

"Bize her yer Trabzon"

Şan, AA muhabirine, Trabzon'da olmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, hayalinin gerçekleşmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Selahattin Şan, Trabzon'da maç izlemesine vesile olan olayı şu sözlerle anlattı:

"Ben bir market çalışanıyım. Polis arkadaşım maçı izlerken beni gördü, 'Ne seyrediyorsun?' dedi. Ben de 'Maçı izliyorum' dedim. 'Hangi takımlısın sen?' dedi. Ben de fanatik Trabzonsporlu olduğumu, ailecek Trabzonspor taraftarı olduğumuzu söyledim. 'Seni Trabzonspor maçına göndersem gider misin?' dedi. Ben de çok sevindim. İyi ki göndermiş, iyi ki Trabzon'u, Trabzon halkını gördüm, ne mutlu ki bana buraya gelebildim. İnşallah şampiyon da biz oluruz. Bize her yer Trabzon."

Şehir dışına sadece doktora gitmek için çıktığını ve Ankara'ya gidebildiğini ifade eden Şan, ilk defa da maça gittiğini kaydetti.

İmkanlarının kısıtlı olduğunu dile getiren Şan, "Ben kendimi bildim bileli Trabzonsporluyum. Trabzon'u, Trabzon halkını çok seviyorum. Ne mutlu bana ki Trabzonsporluyum. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve yine gelirim. Trabzon'un iyi olduğunu, güzel bir şehir olduğunu herkese anlatırım. Çok güzel bir duygu." dedi.

Gökhan Yıldırmış da Selahattin Şan'ı Trabzon'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını, bundan sonra da bu tür organizasyonlar yapmak istediklerini söyledi.

Doğu illerinde çok sayıda Trabzonspor taraftarı olduğunun bilindiğini belirten Yıldırmış, "Selahattin ağabeyimiz, 'Benim ailem komple Trabzonsporlu, Trabzon'a gelmek istiyorum' demişti. Orada daha çok Trabzonsporlunun olduğunu şimdi daha iyi gördük. Trabzonlu olmayan Trabzonsporlulardan böyle güzel şeyler duymak gurur verici." diye konuştu.

Yıldırmış, Selahattin Şan gibi başkalarını da imece usulüyle Trabzon'a getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "O kaynaşma çok önemli. Biz birlikteliği sağladığımız sürece sırtımız yere gelmeyecek. Terminale almaya gidince ondan daha çok heyecanlıydım. Çok farklı insanlarız ve Trabzonspor renkleri altında buluşacaktık. İlk anda o sıcaklığı ondan aldım." ifadelerini kullandı.