Sivas Belediyesi, Sivasspor'a 20 Milyon TL Destek Sağlayacak - Son Dakika
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Sivas Belediyesi, Sivasspor'a 20 Milyon TL Destek Sağlayacak

Sivas Belediyesi, Sivasspor\'a 20 Milyon TL Destek Sağlayacak

Sivas Belediyesi, ekonomik sıkıntı çeken Sivasspor'a destek olmak amacıyla şehirdeki açık otoparkların gelirini kulübe devretti. Bu destekle Sivasspor'un yaklaşık 20 milyon TL gelir elde etmesi bekleniyor.

13.02.2025 15:13  Güncelleme: 15:15
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Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Sivasspor'a, Sivas Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. Sivas Belediyesi, şehir genelindeki belediyeye ait açık otoparkların gelirinin kırmızı-beyazlılara verileceğini açıkladı.

Ligde zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı çeken Sivasspor'a destek çağrıları devam ederken, Sivas Belediyesi çağrıya yanıtsız kalmayarak örnek bir davranışa imza attı. Sivas Belediyesi, şehir merkezindeki belediyeye ait açık otoparkları destek amacıyla kırmızı-beyazlılara devretti. Bu sayede kulübe yaklaşık 20 milyon TL'lik bir gelir sağlayacağı öğrenildi.

Adem Uzun: "Gelin hep birlikte Sivasspor'umuza sahip çıkalım"

Konu hakkında Sivas Belediyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivasspor Başkan Vekili Burak Özçoban ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Adem Uzun, "Sivasspor şehrimizin en önemli markası. Bunun biz Sivas Belediyesi olarak farkındayız. Sivasspor'umuz son günlerde zor günler yaşıyor. Bu zor günleri ben inanıyorum ki Sivas halkı ve tüm Sivaslılar aşacağız. Biz de Sivas Belediyesi olarak şehrimizde bulunan tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verme kararı aldık. Bunun üzerine de şehrimizdeki tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verdik. Geçen hafta itibarıyla yer teslimini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Sivasspor'umuz bu otoparkları işletmeye başlayacak. Burada yaklaşık bin 300 araçlık otopark alanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sivasspor'umuzun da biz burada bütün masraflarını düştükten sonra yaklaşık 18-20 milyon arasında bir gelir elde etmesini de planlıyoruz. Tüm Sivaslı hemşerilerimden, iş insanlarından, toplumundan her kesiminden hem maddi, hem de manevi konuda Sivasspor'umuza destek olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Maçlara Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyoruz. Yurt dışında yaşayan Sivaslılardan da destek bekliyoruz Sivasspor için. Gelin hep birlikte Sivasspor'umuza sahip çıkalım" dedi.

Burak Özçoban: Sivasspor şehrin en büyük markasıdır"

Burak Özçoban ise desteklerinden dolayı Sivas Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Sivas Belediyesine ait açık otoparkların gelirinin Sivasspor'umuza aktarılması ve şehrin takıma duyduğu bağlılığı ve sahiplenme duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Sivas Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu destek yalnızca bugün değil, yarını da düşünülerek atılmış bir adımdır. Güçlü Sivasspor yalnızca futbol sahalarında değil, şehrimizin tanıtımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir lokomotif rolü üstlenmektedir. Sivasspor bu şehrin en büyük ortak paydasıdır. En büyük markasıdır. Bu bağlamda Sivasspor'un yanında olan her destekçi aslında doğrudan Sivas'ın geleceğine katkı sunmaktadır. Bu değerli projeye imza atan ve Sivasspor'umuza olan desteğini bir kez daha gösteren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu iş birliğinin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas Belediyesi, Sivasspor'a 20 Milyon TL Destek Sağlayacak - Son Dakika

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